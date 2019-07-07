Американка Серена Уильямс в третьем раунде Уимблдона обыграла Юлию Гергес - 6:3, 6:4.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, за счет этой победы экс-первая ракетка мира в 60-й раз вышла в 1/8 финала турнира "Большого шлема", оторвалась от Мартины Навратиловой и установила рекорд женского тенниса. На Уимблдоне Уильямс-младшая вышла в четвертый круг в 16-й раз. В 13 предыдущих случаях она проходила дальше.

Теперь Серена сыграет с Карлой Суарес-Наварро, в шести личных встречах с которой она только один раз проиграла больше четырех геймов и взяла пять сетов с баранками.

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