УЕФА не пустит в еврокубки страны, где результаты сезона будут аннулированы

УЕФА выступает против аннулирования европейских чемпионатов в связи с эпидемией коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на sports.ru, организация грозится не допустить в еврокубки клубы из тех стран, в которых будут аннулированы результаты чемпионатов. В УЕФА хотят, чтобы чемпионаты либо были доиграны, либо было официально признано то турнирное положение команд, которое было до приостановки турниров.

Отметим, что из 55 стран-членов УЕФА чемпионат не был приостановлен только в Беларуси.