https://news.day.az/sport/1217342.html УЕФА не пустит в еврокубки страны, где результаты сезона будут аннулированы
УЕФА не пустит в еврокубки страны, где результаты сезона будут аннулированы
УЕФА выступает против аннулирования европейских чемпионатов в связи с эпидемией коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на sports.ru, организация грозится не допустить в еврокубки клубы из тех стран, в которых будут аннулированы результаты чемпионатов. В УЕФА хотят, чтобы чемпионаты либо были доиграны, либо было официально признано то турнирное положение команд, которое было до приостановки турниров.
Отметим, что из 55 стран-членов УЕФА чемпионат не был приостановлен только в Беларуси.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре