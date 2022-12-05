Гарри Кейн установил новый рекорд сборной Англии

Форвард сборной Англии по футболу Гарри Кейн стал автором уникального достижения в истории чемпионатов мира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает Opta, нападающий реализовал каждый из своих ударов в створ на чемпионатах мира. Таковых теперь семь. Кейн семь раз пробил в створ ворот - столько же раз он и отличился.

Напомним, 29-летний англичанин отметился забитым мячом в матче с Сенегалом (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира - 2022. Это первый гол футболиста в Катаре. Еще шесть мячей он забил на ЧМ-2018 в России, став лучшим бомбардиром того мундиаля.

В четвертьфинале команда Гарета Саутгейта встретится со сборной Франции. Матч пройдет 10 декабря. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23.00 по бакинскому времени.

Сегодня, 5 декабря, состоятся два матча 1/8 финала турнира: Япония - Хорватия (19.00) и Бразилия - Южная Корея (23.00).