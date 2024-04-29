Бакинскому клубу FOMO присвоили звание одного из лучших клубов мира!

Британский журнал DJ Mag, ежегодно подводящий итоги, по определению лучших клубов мира, включил ночной клуб FOMO, расположенный на берегу Каспийского моря, в столице Азербайджана, в рейтинг 100 лучших заведений планеты!

Клуб распахнул свои двери в самом конце 2023 года и моментально стал заметной точкой на карте мировой клубной музыки.



Продолжая традиции таких заведений с Ибицы, как Pacha & Hi Ibiza, FOMO способен вместить более 1000 человек, погрузив посетителей в атмосферу яркого празднества, наполненного великолепной, актуальной, стильной, клубной музыкой. Аудиовизуальные решения каждого мероприятия дают публике возможность услышать качественный саунд на системе d&b аudiotechnik, в то время как авторские инсталляции на футуристических экранах и led-панелях от команды "Setup", не оставляют равнодушными даже самых искушенных посетителей.



Команда FOMO - это люди, безмерно влюбленные в танцевальную музыку и ее историю. Именно поэтому они создают атмосферу, свято чтя традиции и приглашая отыграть "live" и диджей-сеты лучших представителей танцевальной индустрии. Каждые выходные в FOMO проводятся вечеринки с участием талантливых саундпродюсеров и диджеев, среди которых David Mayer, Ame, FAR & HIGH и другие. Отдельную нишу занимают авторские вечеринки под названием "Eleven", представленные популярным диджеем и музыкантом "PEREDEL". Эти вечеринки собирают множество ценителей качественного саунда.



Также у каждой танцевальной ночи есть своя направленность. Если пятница включает в себя более мягкие стили музыки такие как органик и афро-хаус, то по субботам на танцполе царят более андеграундные настроения в жанрах мелодик хаус & техно. Все это делает FOMO местом, где царит многокрасочный спектр стилей, тем самым расширяя аудиторию посетителей, ведь каждый может найти в музыкальной палитре клуба что-то для себя.



Отметим, что рейтинг клубов по версии DJ Mag является одним из самых престижных и имеет большое значение для индустрии электронной танцевальной музыки. Каждый год более 400 тысяч человек выбирают лучшие клубы в номинации "Топ 100 ночных клубов" посредством открытого голосования.