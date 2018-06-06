Известный битбоксер научил новый Mercedes-Benz делать "врум-врум" - ФОТО - ВИДЕО

6 июня 2018 01:20

В Mercedes-Benz, похоже, не собираются заставлять электрокары громко шуметь: в новом видеоролике о прототипе Concept EQ бесшумность называют основным преимуществом кроссовера. А чтобы автомобиль издавал хоть какие-то звуки, немцы пригласили битбоксера Даниэля Джованова, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

"Новые электрокары Mercedes-Benz серии EQ будут не только мощными, динамичными, спортивными и "умными", но еще и совершенно бесшумными", - официально заявил производитель в описании к своему промо-видео. Именно поэтому "Мерседесу" пришлось имитировать звуки традиционного бензинового двигателя - и доверили этот процесс человеку. Им стал известный битбоксер Даниэль Джованов. Просто послушайте, как это звучит!



Между тем, бесшумность, которую в Mercedes-Benz подают, как достоинство, многие эксперты называют одним из главных недостатков электромобилей. Дело в том, что беззвучно движущийся транспорт не привлекает к себе внимания пешеходов, которые, таким образом, могут неожиданно для себя оказаться под колесами. Поэтому в ряде стран производителям электромобилей настоятельно рекомендуют оснащать их источниками внешнего шума.

Вероятнее всего, в Mercedes-Benz планируют сделать эту систему отключаемой, чтобы водитель электрокара мог реализовать его основное - по мнению производителя - преимущество в тех дорожных ситуациях, когда вероятность встречи с невнимательным пешеходом становится исчезающе малой.

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