Памятка туристу: как путешествовать по Индии - ФОТО

Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru расскажет читателям об особенностях этой прекрасной страны, о которых стоит помнить туристу при ее посещении.

Cъесть cтейк получится не везде

Индия - страна вегетарианцев. И поскольку корова считается у индуистов священным животным, то про индийскую говядину однозначно можно сказать две вещи: вкусно готовить индийцы ее не умеют и во многих штатах поедание говядины запрещено. Так, спокойно можно поесть стейк в штатах Керала и Гоа (это очень туристические места), а вот в штате Махараштра говядина запрещена на законодательном уровне: употребление, хранение, продажа и содержание коровы карается тюрьмой. Есть отдельный подвид "вегетарианцев" в Индии, которые не едят говядину и свинину, но употребляют птицу. Абсолютные вегетарианцы, которые не едят никаких продуктов животного происхождения, конечно, тоже часто встречаются в Индии. И немудрено - в таком жарком климате наедаться сверх меры совсем не хочется.

Имейте при себе воду

Лучше не пить воду на улице, из открытых источников, из незнакомых рук. Носите с собой бутылочку с водой, как делают все местные.

Готовьтесь к разному климату

Индия имеет репутацию теплой солнечной страны. Это действительно так, особенно в южной и центральной части. Но, отправляясь в северные штаты, знайте: там бывает очень холодно. Так, зимой температура в Нью-Дели опускается лишь до 0 °С, а в горных районах -20 °С - норма. И наоборот: в жаркие сезоны отметка термометра может подниматься до +48 °С. В других областях страны климат почти всегда жаркий, в летние месяцы - очень жаркий, также здесь есть сезон дождей. Поэтому летом комфортнее находиться на севере.

Учитывайте развитое транспортное сообщение между городами

Из любой точки Индии можно недорого добраться по стране куда угодно. Цены на поезда начинаются от пары сотен рупий, подобрать билет можно под любой кошелек. Так же часто, как и поезда, ходят автобусы между городами: цены начинаются от 10 рупий. Для преодоления больших расстояний, конечно, предпочтительнее поезд. Другой вариант - самолет. Местные авиалинии доставят вас на другой конец страны за пару часов за сравнительно небольшие деньги. Например, долететь из Нью-Дели до штата Гоа можно за 3000-4000 рупий, если заранее озаботиться поиском и бронью билетов. Для передвижения внутри города всегда есть обычные такси, но способ передвижения на мото- или велорикше популярнее и дешевле. Тут цена зависит от места и вашего умения торговаться. Также в крупных мегаполисах типа Нью-Дели или Мумбая есть метрополитен.

Но не забывайте, что поезда имеют свойство опаздывать

Однако запаситесь терпением. Вероятность того, что ваш поезд задержится на энное количество часов, равняется 50%, а то и больше. Опоздания могут быть и на час, и на все 15. Самый оптимальный вариант маршрута: делать пересадки через день и более или в крайнем случае - брать билеты с интервалом больше 15-18 часов. Забавный факт: когда поезд въезжает в темный тоннель, пассажиры начинают неистово кричать и улюлюкать. Не пугайтесь, они просто так развлекаются.

Билет на поезд с местом не гарантирует места

Градация классов в индийских поездах разнообразная. Стоит разобраться в ней перед тем, как покупать билеты.

Самый дешевый - Second Sitting 2S, спальных мест в нем нет, а билеты никто не проверяет. Соответственно, в вагон набивается бесчисленное количество народа и все сидят друг у друга на головах. Это можно потерпеть, если ехать недалеко, но на дальние расстояния - некомфортно.

Оптимальный по цене и удобству при перемещении на дальние расстояния Sleeper Class SL предлагает приобрести билеты как с местом, так и без. Это значит, что количество продаваемых билетов ограниченно и количество спальных - тоже. Вы покупаете билет с местом, и оно законно ваше. Но будьте готовы к тому, что на него могут присесть - и присесть надолго: в индийских поездах принято ходить из одного купе в другое, собираться группами, общаться. Не стоит ждать, пока все гости вашего купе уйдут - они могут решить остаться даже на ночь. Поэтому спокойно и вежливо попросите встать, расстилайте постель и говорите, что хотите отдохнуть. Все друг друга поймут. Если вовремя не сообщить гостям о своей усталости, то можно долго ждать, пока вся честная компания разойдется по своим купе.

В остальных классах все более-менее похоже на обычные поезда: классы AC Chair Car (код на билете CC) и First Class (код FC) предлагают сидячие места. Более комфортные и дорогие аналоги привычного плацкарта с фиксированным местом можно купить в вагонах AC 3 Tier (код 3A), AC 2 Tier Sleeper (код 2A), First Class Air-Conditioned (код AC 1A).

Вам могут задать очень личные вопросы

Индусы очень общительны. Возможно, вам зададут в лоб такие вопросы, которые в Европе не принято задавать малознакомым людям. Например, сколько вы зарабатываете, есть ли у вас семья и сколько лет вашим детям. Не обижайтесь, ведь это только значит, что вы искренне интересны человеку. В ответ он с удовольствием расскажет о своей жизни, поэтому готовьтесь к долгой беседе за жизнь.

Не говорите плохо о крикете

Крикет - это культ. Это круче, чем вегетарианство, мантры, йога и Болливуд. Мячик по полю молотками гоняют тут люди всех возрастов. Игру завезли британские колонизаторы еще в XVIII веке, а первый индийский клуб по крикету был основан в 1972 году. Игроки в крикет в Индии обладают такими же привилегиями, что и именитые футболисты мира: могут позволить купить себе дорогие дома, автомобили - да, собственно, все, что захотят. И с малого детства каждый мальчишка, играя в крикет во дворе, лелеет мечту стать героем своей страны.

Разнообразьте досуг

Недаром Индию называют страной контрастов - и не только из-за яркой цветовой палитры. Каждый найдет здесь то, что ищет. Кто хочет заняться йогой и духовными практиками, тот едет в Ришикеш, Дармсалу, Махали - словом, на север Индии. Кто желает восстановить здоровье в спокойной атмосфере европейского сервиса и комфорта, отправляется в аюрведические санатории штата Керала. Кому не терпится окунуться в тусовочную жизнь в режиме 24/7, знайте, что штат Гоа существует именно для этого.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook