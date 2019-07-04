Гороскоп на сегодняшний день весьма благоприятен во всех отношениях, особенно для текущих дел и сфер, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное - сохранить, а не преумножить. День склоняет вас к здоровому консерватизму и благоприятствует бизнесу, дипломатии, планированию, учебе. Единственное, чего вам следует опасаться сегодня - это проявить чрезмерную черствость. Такая тактика может быть чревата конфликтами с окружающими, впрочем, не глубокими и не затяжными: прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.

Овен

Сегодня - день, когда окружающие будут настроены к Овну благосклонно и готовы обсудить самые смелые его предложения. Поэтому если у Овна есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все его предложения будут приняты на "ура", но сегодня, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Овен может даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться - почему бы и нет?

Телец

Сегодня Тельцу следует прислушиваться к советам окружающих - даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды гороскопа обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь его от ошибок или же наоборот - натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный сегодня совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Телец не уверен, ему стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то - результат.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Близнецов, исказит ее, а Близнецы в итоге будут ответственными за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Близнецам сегодня надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это им будет ой как непросто!

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Раку стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до него решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Рак сегодня сэкономит массу времени и сил. Ведь главное - не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.

Лев

Сегодня Льву следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Льва откроет для него пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Льву придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант.

Дева

Сегодня даже самые простые, рутинные дела у Девы могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Деве будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Девы могут возникать сбои, а ее усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Деве расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы она сбережет.

Весы

Сегодня Весы может буквально распирать от желания поделиться с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды гороскопа предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сначала нужно подготовить, а уже потом шаг за шагом делиться информацией. Иначе есть большая вероятность того, что сегодня слова Весов будут неправильно восприняты, а их идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

Скорпион

Сегодня день Скорпиона пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни он тяготится бюрократией и писаниной, сегодня ему следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды гороскопа заверяют Скорпиона, что такая деятельность пойдет ему на пользу, более того - он сам будет неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, сегодня в Скорпионе проснется настоящий бюрократ! Это поможет ему привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Стрелец

Сегодня Стрелец, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: его представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Стрелец не владеет всей информацией или плохо просчитал варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует его. Так что главным правилом Стрельца в делах сегодня должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, он потеряет многое.

Козерог

Сегодня - тот самый день, когда инициатива Козерога может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Козерог совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой: "Не умничай, не выделяйся!". Лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон - и оказаться в чем-то виноватым.

Водолей

Сегодня Водолею придется уподобиться герою фильма "Всегда говори "да". Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, сегодня согласие Водолея будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Водолея будет искренней, а слова - от души, зато выгода, которую Водолей в итоге получит, окажется самой что ни на есть настоящей!

Рыбы

Сегодня все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Рыбам легче обычного! Их может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня переделать все, на что им вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Рыбы продвинутся далеко вперед.

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