Лето то радует нас теплом, то пугает ливнями и неожиданными похолоданиями. Так, впрочем, происходит далеко не везде - на планете немало мест, где теплая и даже жаркая погода держится круглый год, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Температурный рекорд был зафиксирован в Долине Смерти в США в 1913 году - там температура достигла почти 57 градусов. Жарких мест на Земле довольно много и часть из них - густонаселенные города, жителям которых приходится справляться с высокими температурами на регулярной основе.

Бангкок

Всемирная метеорологическая организация считает Бангкок самым жарким городом планеты. Это связано не сколько с температурными рекордами, сколько с тем, что жара здесь держится практически круглый год.

Среднегодовая температура составляет 29 градусов, что вместе с сильной влажностью обеспечивает достаточно тяжелый для существования климат. Максимальная зарегистрированная температура - 40 градусов.

Кувейт

В этом городе практически невозможно находиться с июня по август. В летний сезон температура держится на отметке 45, лишь в ночное время опускаясь до "комфортных" 30 градусов.

Официально зарегистрированный максимум - 52 градуса, что не так уж далеко от зафиксированной в Долине Смерти температуры. Кувейтскую жару дополняет сильная сухость - в среднем дожди здесь идут лишь 19 дней из 365.

Феникс

Столица Аризоны - еще одно жаркое местечко на планете, где солнце светит 300 дней в год. Около трети года в городе стоит невероятная жара, когда температура не опускается ниже 38 градусов. Эксперты предупреждают, что посещение города летом - не лучшая идея, ведь температура может достигать и 50.

Мекка

Привлекающая мусульман из всех стран Мекка тоже входит в список самых жарких городов. Всего 22 дождливых дня в год и 38 градусов выше нуля в большую часть дней (максимум 49,8). Даже зимой в городе стоит достаточно жаркая погода и столбик термометра не опускается ниже 25. Все это представляет опасность для многочисленных паломников, совершающих хадж.

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