Британцев призвали есть искусственное мясо ради спасения планеты

Жители Великобритании должны есть меньше мяса и перейти на использование альтернативных белков. Таким образом страна может внести вклад в борьбу с изменением климата ради спасения планеты. Об этом говорится в отчете исследовательского центра Social Market Foundation (SMF), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики обеспокоились "зависимостью" страны от животного белка и призвали правительство поддержать разработку и продажу искусственного мяса, чтобы прийти к нулевым выбросам вредных веществ. По словам экспертов, властям необходимо сосредоточиться не только на введении налога на употребление мяса, но и развивать рынок альтернативных товаров.

В качестве примера в отчете говорится, что власти других стран уже признали необходимость создания альтернативного белкового сектора. Великобритании необходимо работать в области животноводства по той же схеме, что и в развитии электрокаров и альтернативных источников энергии, считают в исследовательском центре.

"Лучшим решением было бы помочь потребителям перейти на более устойчивые диетические привычки за счет расширения ассортимента альтернативных белковых продуктов на рынке. Можно ожидать, что потребители откажутся от мяса, только если предлагаемые продукты будут качественными и доступными по цене", - заявил научный сотрудник SMF Линус Пардо.

На данный момент на душу населения Соединенного Королевства приходится только на шесть процентов меньше мяса, чем в 1974 году. Выращивание скота усугубляет ситуацию с количеством выбросов углерода - на животноводство приходится 14,5 процента выбросов парниковых газов в мире.