Ученые объяснили наличие длинных хвостов у динозавров

Команда ученых в США пришла к выводу, что наличие длинного хвоста помогало динозаврам двигаться, сообщает Science Advances. Они пояснили, хвост экономил животным до 18 процентов энергии при передвижении, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи смоделировали движение тела динозавра целофиза (Coelophysis bauri) и выяснили, что хвост при движении экономил энергию, компенсируя вращательный момент тела древнего ящера. В своей работе ученые использовали модель передвижения птицы хохлатый тинаму (Eudromia elegans).

Они создали компьютерную модель, в которой использовали медленное (0,39 метра в секунду) и быстрое (2,62 метра в секунду) перемещение без использования каких-либо экспериментальных данных. Выяснилось, что максимальная скорость ящера достигала 6,65 метра в секунду.

Подробный анализ кинематики модели показал, что движения хвоста оказались тесно связаны с движением задних конечностей, компенсируя возникающий угловой момент. Исследователи отметили, что хвост выполнял у динозавров важные динамические функции, по аналогии человеческих рук при ходьбе.