Названы вредные сочетания продуктов

Сочетания некоторых продуктов могут спровоцировать нарушения в работе организма. Об этом "Вечерней Москве" сообщил диетолог Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, сочетание продуктов, содержащих сахар, жир и соль, приводит к нарушению обмена веществ. Как объяснил диетолог, человеческий организм не рассчитан на употребление таких соединений, потому что в природе нет пищи, которая одновременно будет жирной и сладкой.

Сочетание красного мяса и соли также опасно для здоровья. Употребление этих продуктов может спровоцировать развитие атеросклероза.

"Также это сочетание способствует развитию гипертонии и желудочных заболеваний - гастритов и язв. Последнее связано с тем, что подобная пища мощно стимулирует секрецию желудка, что увеличивает риск развития желудочных болезней", - добавил врач.

По словам врача, такие сочетания продуктов можно употреблять только тем людям, которые активно занимаются спортом. Однако следует соблюдать меру.

"Желательно сократить употребление "вредных" продуктов до 1-2 раз в неделю, чтобы избежать негативного влияния на организм", - предупредил диетолог.

Как добавил специалист, такими сочетаниями продуктов не стоит заменять прием основной пищи.

"Если употреблять эти продукты в пищу после основного сбалансированного приема пищи, то процесс проникновения вредных веществ замедляется, что уменьшает негативное воздействие на организм", - заключил врач.