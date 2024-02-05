Найдена невозможная галактика

Астрономы под руководством исследователя из Университета штата Аризона нашли невозможную галактику, которая находилась в той области космоса, где ученые не ожидали что-то обнаружить.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

Карликовая галактика PEARLSDG была случайно выявлена на изображениях, полученных космическим телескопом имени Джеймса Уэбба (JWST) в рамках проекта Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science (PEARLS). Она интересна тем, что никак не взаимодействует с соседней галактикой и не образует новых звезд. По словам ученых, существование подобного объекта не вписывается в современные модели эволюции галактик, и его открытие поможет улучшить теорию.

Как правило, изолированные карликовые галактики продолжают формировать новые звезды. Известно лишь несколько объектов, нарушающих это правило, но они располагаются вблизи массивных галактик-компаньонов или скопления, и, вероятно, вступали с ними во взаимодействие в относительно недавнем прошлом. Однако ряд ученых предполагал, что существуют карликовые галактики с низкой поверхностной яркостью, которые ждут своего открытия.

Камера NIRCam JWST имеет очень высокое угловое разрешение и чувствительность, что позволило команде идентифицировать отдельные звезды в PEARLSDG. Они были отнесены к группе красных гигантов с определенной яркостью, что предполагает расстояние до галактики 30 мегапарсек (около ста миллионов световых лет). Скорость звездообразования оценивается в 0,0004 солнечной массы в год.

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