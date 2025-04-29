https://news.day.az/unusual/1748846.html Мужчина спас медвежонка, застрявшего на бревне - ВИДЕО В Башкирии мужчина спас тонущего медвежонка. Как передает Day.Az, инцидент случился на прошлой неделе, когда семейство косолапых переплывало Юмагузинское водохранилище. В моменте медвежонок совсем выбился из сил и зацепился за плывущий ствол дерева.
Мужчина спас медвежонка, застрявшего на бревне - ВИДЕО
В Башкирии мужчина спас тонущего медвежонка.
Как передает Day.Az, инцидент случился на прошлой неделе, когда семейство косолапых переплывало Юмагузинское водохранилище.
В моменте медвежонок совсем выбился из сил и зацепился за плывущий ствол дерева.
В этот время мимо на катере проезжал мужчина и начал аккуратно толкать бревно с медвежонком при помощи судна к берегу - оттуда за происходящим наблюдала его мама.
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