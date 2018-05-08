Популярный российский рэпер ударил зрителя ногой в лицо - ВИДЕО

Рэп-исполнителть Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, ударил фаната ногой в лицо во время концерта. Видео инцидента опубликовано на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

На записи, снятой одним из очевидцев, видно, как музыкант говорит с кем-то из назойливых зрителей в первом ряду, а через несколько секунд наносит ему удар ногой и кулаком.

Этим Pharaoh не ограничился и несколько раз "добавил" зрителю кулаком. Как отмечают очевидцы, фанат очень пытался обратить на себя внимание звезды. В какой-то момент он даже начал хватать Голубина за одежду. После этого и состоялся разговор, перешедший в избиение.



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