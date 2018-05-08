Популярный российский рэпер ударил зрителя ногой в лицо - ВИДЕО
8 мая 2018 10:15 105
Рэп-исполнителть Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, ударил фаната ногой в лицо во время концерта. Видео инцидента опубликовано на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.
На записи, снятой одним из очевидцев, видно, как музыкант говорит с кем-то из назойливых зрителей в первом ряду, а через несколько секунд наносит ему удар ногой и кулаком.
Этим Pharaoh не ограничился и несколько раз "добавил" зрителю кулаком. Как отмечают очевидцы, фанат очень пытался обратить на себя внимание звезды. В какой-то момент он даже начал хватать Голубина за одежду. После этого и состоялся разговор, перешедший в избиение.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
7 Май 13:48 22 304
-
7 Май 11:06 20 025
-
7 Май 16:35 15 000
-
7 Май 12:59 9 654
-
7 Май 16:39 8 144