В Турции задержали более 50 членов "ИГ"

В рамках осуществленной полицией Стамбула спецоперации задержан 51 член террористической организации "Исламское государство" (ИГ), пишут в пятницу турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в сообщении отмечается, что операции по задержанию террористов проводились в 16 районах Стамбула.

Среди задержанных есть иностранцы, гражданство которых не разглашается.

Отметим, что 15 мая в Стамбуле также было задержано 54 члена террористической организации "ИГ", а 28 апреля - 41 член ИГ.

Напомним, что 13 апреля в турецкой провинции Адана в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей "ИГ". 24 января в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый "министр здравоохранения" ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" "ИГ" Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей "ИГ", 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

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