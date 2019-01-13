В сборной Украины по хоккею играют сестры-близняшки - ФОТО

Женская сборная Украины по хоккею в воскресенье проводит первый в своей истории поединок квалификации чемпионата мира, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Девушки в ЮАР сражаются с четырьмя командами за право сыграть в Дивизионе IIB. В национальную команду попали 20 спортсменок. Интересно, что в составе есть сестры-близняшки!

Элен Алипова и Элизабет Алипова родились в один день - 18 декабря 1997 года. Играют в одном клубе - "Украиночка" (Киев), на одной позиции - нападающего.

Напомним, что в 2018-м, после 24-летнего перерыва, в Украине реанимировали женскую сборную по хоккею, и в воскресенье она проводит первый официальный матч. 13 января в ЮАР "сине-желтые" стартуют в квалификации чемпионата мира-2019 в Дивизионе ІІB. Соперники - Бельгия, ЮАР, Гонконг и Болгария, начинаем с хозяйками. Путевку на ЧМ получит только одна сборная.