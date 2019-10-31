https://news.day.az/world/1171012.html Стрельба в Торонто, есть раненые - ВИДЕО
Стрельба в Торонто, есть раненые - ВИДЕО
В минувшую среду в канадском Торонто в результате открытой там стрельбы пять человек получили огнестрельные ранения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По данным местной полиции, пострадавшие - подростки в возрасте от 16 до 18 лет. Все они находятся в тяжелом и критическом состоянии, передает ТАСС.
Инцидент произошел в одном из жилых комплексов города. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск троих подозреваемых - молодых мужчин, двое из которых вели огонь.
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