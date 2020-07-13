Григорий Трофимчук: Минская группа ОБСЕ должна быть немедленно распущена

Минская группа ОБСЕ должна быть немедленно распущена.

Как передает Day.Az, об этом, комментируя последнюю эскалацию напряженности на азербайджано-армянской границе, заявил известный российский политический эксперт Григорий Трофимчук.

"Если бы у меня была такая возможность, я прямо сейчас бы вытащил из ресторанов и постелей сопредседателей Минской группы ОБСЕ и потребовал от них прямо сегодня - когда кто-то из них спросонья, кто-то еще с куском во рту, кто-то в полуспущенных штанах - четкого ответа на вопрос: "Кто агрессор?". В противном случае МГ ОБСЕ должна быть немедленно распущена, так как она не несет за происходящее никакой ответственности, она ничего не контролирует, а значит, бесполезна", - написал политолог на своей странице в Facebook.