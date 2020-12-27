10 самых грязных рек на планете

Идеальным состоянием окружающей среды сейчас не может похвастать ни один уголок на планете: люди немилосердны к природе. Но есть места, которые особенно шокируют: в первую очередь, это касается рек, от которых мы обычно ожидаем свежести и чистоты. Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ приводит печальный список самых загрязнённых рек на земле.

Миссисипи, США

Дельта крупнейшей реки в Северной Америке (и 4-й по протяженности в мире), величайшего природного и экономического ресурса Соединённых Штатов - одна из самых плодородных сельскохозяйственных зон мира. К сожалению, сегодня воды в устье Миссисипи все чаще называют "мёртвыми зонами": на протяжении всего пути следования с севера на юг страны река переполняется токсичными отходами, такими как нитраты, бензол и мышьяк, сточными водами, продуктами нефтепереработки и просто мусором. Из-за страшного загрязнения вода в устье реки зарастает водорослями, поглощающими весь кислород, и их засилье не даёт возможности выжить никаким другим организмам.

Сарно, Италия

Известная в античные времена как Сарнус, итальянская река Сарно сегодня лидирует в рейтинге самых загрязнённых рек Европы. Она берёт своё начало на склоне Везувия, протекает через Помпеи к Неаполю и впадает в Тирренское море. Река Сарно веками служила водным путём юга Италии, и сегодня её значение в регионе достаточно велико. Жаль, что большая часть русла загрязнена колоссальными объёмами промышленных и сельскохозяйственных отходов, которые сбрасывают в воду с каждым годом всё больше и больше. Река несёт свои мутные воды в Неаполитанский залив, что, в свою очередь, представляет угрозу для морской среды.

Марилао, Филиппины

Состояние реки, протекающей в филиппинской провинции Булакан, недалеко от столичного региона Метро Манила, настолько удручающее, что обеспокоенное правительство вынужденного принимать серьёзные меры к её очищению. Кроме традиционных источников загрязнения - токсичных отходов промышленного производства, вода переполнена бытовым мусором. Тонны пластиковых бутылок, пакетов, резиновых тапочек и прочих неразлагающихся предметов переполняют реку, а сточные воды сделали её источником заражения и скопищем болезнетворных бактерий, так что нахождение в воде без защитных средств настоятельно не рекомендуется.

Хуанхэ, Китай

Вторая по величине река Азии и шестая в мире, Жёлтая река (так переводится её название) берёт начало в восточной части Тибетского нагорья, пересекает страну и впадает в Бохайский залив Жёлтого моря. Территории вдоль течения реки принято считать колыбелью становления китайской цивилизации. Река Хуанхе - главный источник питьевой воды - сегодня страдает от катастрофического загрязнения и больше трети её уже непригодно для использования человеком даже в сельском хозяйстве. В соответствии с докладом ООН ежегодно около 4,29 тысячи тонн промышленных отходов и канализационных стоков наполняют Хуанхе. В городе Ланчьжоу Жёлтая река несколько лет назад внезапно стала красной из-за выброса неизвестных химических веществ.

Иордан, Израиль

Из прозрачной стремнины с заводями и водопадами, какой она была еще недавно, река Иордан превратилась в сточную канаву. В 1964 году правительство Израиля построило плотину, которая разрушила экосистему реки. Сейчас вода Иордана не только иссушена и полна мусора, но и смердит из-за огромного количества сточных вод и сбросов сельскохозяйственных отходов.

Ямуна (Джамна), Индия

Крупнейший приток Ганга, стекающий с Нижних Гималаев протекает через несколько штатов Северной Индии и в месте слияния с Гангом образует очень плодородную долину. Сейчас ситуация с реальным состоянием реки критическая, она уступает по загрязнённости (возможно, потому что меньше по размеру) только Гангу. Миллионы тонн бытового мусора и сточных вод сбрасывается в Ямуну каждый день, и этот чудовищный процесс невозможно остановить. Кроме того в последнее время в воде обнаруживают всё больше очень опасных ядовитых веществ.

Буриганга, Бангладеш

Река Буриганга играет огромную роль в жизни страны: это важная транспортная артерия и до недавнего времени главный источник питьевой воды для столицы государства, города Дакка. Но почему-то жители Бангладеш не ценят своё природное богатство: вода чрезвычайно загрязнена химическими и бытовыми отходами, канализацией, медицинскими выбросами, техническим маслом, пластмассой, трупами животных. Правительство пока не в состоянии прекратить засорение реки и каждый день в неё попадает около 1,5 миллиона кубометров вредных веществ. Река признана биологически мёртвой, но жители столицы купаются в ней и стирают бельё.

Матанса-Риачуэло, Аргентина

Эта река протекает через столицу Аргентины город Буэнос-Айрес, наполняя воздух неприятным запахом. Миллионы тонн сточных вод сливаются в неё каждый день вместе с огромным количеством бытовых отходов. Нефтеперерабатывающие компании не гнушаются избавляться от химических отходов при помощи многострадальной Матансы. Загрязнение не прекращается, несмотря на выступления экологов и правительственных организаций.

Ганг, Индия

Река Ганг берёт свой исток в леднике в западных Гималаях, пересекает Северную Индию, течёт через Бангладеш и впадает в Бенгальский залив. В 2007 году Ганг был признан одной из пяти наиболее загрязнённых рек в мире. Портят реку и промышленные отходы, и пластмасса, и сточные воды, и многочисленные ритуальные приношения, и даже трупы. Но для индуистов Ганг - это мать, а мать не может быть грязной, поэтому они почитают за честь мыться в "святой воде", стирать одежду, готовить пищу на её берегах и иногда отправлять умерших вниз по течению. По данным недавнего исследования, проведённого Индийским советом по медицинским исследованиям (ICMR), Ганг настолько полон токсичными веществами, что люди, живущие по его берегам, стали болеть раком больше, чем в каких-либо других частях страны.

Читарум, Индонезия

Река Читарум, текущая через Западную Яву, имеет важнейшее значение в сельском хозяйстве острова, в его водообеспечении, промышленности, рыболовстве, выработке электричества. При этом река находится на грани экологической катастрофы. Она переполнена бытовыми и промышленными отходами. Местами мусора на поверхности настолько много, что трудно разглядеть, что здесь вообще течёт река. Пластиковые бутылки, шины, резиновые перчатки, сломанная мебель, сточные воды, вредные химические вещества, тяжёлые металлы и многое другое принимает в себя река Читарум. Уровень ртути в воде в 100 раз превышает допустимый. Река находится на грани смерти, а что будет с живущими на её берегах людьми?