Boeing предложила поддержку Индонезии

Компания Boeing поддерживает контакт с представителями индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, которой принадлежал разбившейся в субботу в акватории Яванского моря самолет Boeing 737-524.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно сообщению, опубликованному в Twitter американского производителя, Boeing выражает готовность поддержать авиаперевозчика.

"Нам известно о сообщениях СМИ из Джакарты о рейсе SJ-182 компании Sriwijaya Air. Наши мысли с экипажем, пассажирами и их семьями. Мы поддерживаем контакты с авиакомпанией, являющейся нашим клиентом, готовы поддержать ее в это трудное время", - говорится в публикации.

Компания не уточнила, какую именно помощь предлагает оказать индонезийскому перевозчику.

По предварительной информации, Boeing 737-524, выполнявший в субботу рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), упал в воду примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта. Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов. На борту Boeing 737-524 находились 62 человека.

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту.

Самолет эксплуатировался 26 лет.