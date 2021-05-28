Япония продлевает режим ЧС до 20 июня

Правительство Японии продлевает до 20 июня срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в девяти префектурах, включая Токио. Об этом в пятницу на заседании экспертной комиссии сообщил журналистам министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотя в ряде регионов снижается число заражений, показатель новых случаев инфицирования остается высоким. Сохраняется нагрузка на систему здравоохранения, а также риск распространения новых штаммов коронавируса. В связи с этим возникла необходимость продлить действие ЧС до 20 июня для недопущения новой волны заражений", - сказал он.

Режим ЧС продолжит действовать в Токио, Осаке, Киото, Хёго, Фукуоке, Айти, Хиросиме, Окаяме и Хоккайдо. Изначально предполагалось, что действие этих мер будет прекращено 31 мая. Теперь этот срок будет продлен. Аналогичные меры до 20 июня действуют в южной префектуре Окинава. В рамках режима японские власти требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей - переводить сотрудников на удаленный режим.