Крупнейший айсберг в мире сел на мель недалеко от острова Южная Георгия

Крупнейший и старейший айсберг мира А23а весом почти один триллион тонн перестал дрейфовать и, вероятнее всего, сел на мель недалеко от Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов (британская заморская территория).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Британская антарктическая служба (BAS).

По ее данным, айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году и более 30 лет оставался на мели в море Уэдделла. В 2020 году он начал дрейфовать к северу от континента.

Доктор Эндрю Мейер, работающий в BAS, отметил, что вскоре А23а распадется на более мелкие части под действием теплых океанических течений. Это может сказаться на маршрутах рыболовецких судов в том районе, так как цельный айсберг не так опасен, как его более мелкие части. Он добавил, что "мега-айсберг" может повлиять на окружающую среду, так как "питательные вещества, высвободившиеся в результате его таяния, могут повысить доступность пищи для всей региональной экосистемы", в том числе для пингвинов и тюленей, однако это влияние будет незначительным.

По словам ученого, эта ситуация не связана с глобальным потеплением, потому что айсберги "являются совершенно нормальной частью жизненного цикла антарктических ледяных щитов" и способны откалываться время от времени от шельфовых ледников. Однако Мейер уточнил, что с 2000 года прямое таяние ледяных шельфов усилилось, что можно объяснить изменением климата.