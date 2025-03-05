Трагическая смерть 17-летней девушки в Гяндже

В городе Гянджа произошел трагический случай, скончалась 17-летняя девушка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, местная жительница Г.Салманова 2008 года рождения умерла от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

В настоящее время по этому делу проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в Ордубаде 4 члена одной семьи отравились угарным газом, один из них, 90-летний мужчина скончался.