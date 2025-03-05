https://news.day.az/society/1734546.html Трагическая смерть 17-летней девушки в Гяндже В городе Гянджа произошел трагический случай, скончалась 17-летняя девушка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, местная жительница Г.Салманова 2008 года рождения умерла от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома. В настоящее время по этому делу проводится расследование.
Трагическая смерть 17-летней девушки в Гяндже
В городе Гянджа произошел трагический случай, скончалась 17-летняя девушка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, местная жительница Г.Салманова 2008 года рождения умерла от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
В настоящее время по этому делу проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в Ордубаде 4 члена одной семьи отравились угарным газом, один из них, 90-летний мужчина скончался.
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