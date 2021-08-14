https://news.day.az/world/1369678.html Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане
Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане
Сторонники радикального движения "Талибан" взяли под свой контроль провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
Как сообщил представитель местного законодательного органа, талибы установили контроль над всей провинцией, включая ее административный центр. Ближайшая к Кабулу точка этой провинции находится в 80 км от афганской столицы.
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