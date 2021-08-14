Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане

Сторонники радикального движения "Талибан" взяли под свой контроль провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Как сообщил представитель местного законодательного органа, талибы установили контроль над всей провинцией, включая ее административный центр. Ближайшая к Кабулу точка этой провинции находится в 80 км от афганской столицы.