Пакистан и Индия возобновили выдачу виз дипломатам друг друга

Пакистан и Индия после перерыва в более чем два года возобновили предоставление рабочих виз дипломатам друг друга. Об этом в понедельник сообщает газета The Express Tribune, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пакистан в августе предоставил визы 33 индийским дипломатам, Индия - семи сотрудникам пакистанского посольства в Нью-Дели.

Как отмечает газета, возобновление выдачи виз может стать первым шагом к нормализации пакистано-индийских отношений до уровня, предшествовавшего резкому ослаблению двусторонних связей в 2019 году. Это стало возможным после проведения в январе этого года в Дубае при посредничестве правительства ОАЭ секретной встречи военных Пакистана и Индии, на которой была выработана дорожная карта нормализации отношений на ближайший период. Ее реализации послужило заключенное в феврале соглашение между ВС Пакистана и Индии о прекращении огня в Кашмире.