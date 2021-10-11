В Индии хотят избавиться от классических автомобильных гудков

Министр транспорта Индии Нитин Гадкари предложил обязать использовать звуки традиционных музыкальных инструментов вместо автомобильного гудка. Политик считает, что такие звуки более приятны для слуха. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом он рассказал на пресс-конференции.

Политик рассказал, что такая мысль пришла ему в голову, когда он утром занимался йогой. Мужчина живет на 11 этаже, но гудение автомобилей он прекрасно слышит. Это "побеспокоило его душевное равновесие".

"Я рассматриваю возможность и вскоре планирую подать законопроект, который обяжет все транспортные средства Индии "гудеть" звуками традиционных музыкальных инструментов, которые было бы приятно слушать", - поделился он.

Кроме того, Гадкари хочет заменить звуки сирен карет "скорой" и полиции на мелодию, которая играет на радиостанции "Акашвани". Министру она понравилась, и он считает, что благодаря ей люди будут чувствовать себя лучше.

В Индии автомобильные гудки - достаточно распространенное явление. Их используют для упорядочения дорожного движения, которое считается одним из самых опасных в мире. В Индии зарегистрирован всего 1% всех транспортных средств, но в стране 11% всех смертей в дорожно-транспортных происшествиях в мире.