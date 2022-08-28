https://news.day.az/world/1490591.html Продукты питания могут исчезнуть из магазинов в Польше - ВИДЕО
Продукты питания могут исчезнуть из магазинов в Польше - ВИДЕО
Мясо, молочные продукты и другая провизия могут исчезнуть с полок магазинов в Польше. Виной тому - высокие цены на газ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Газета Wiapomosci Polskie пишет, что в Польше закрылись либо сократили выпуск ряд предприятий пищевой промышленности, по производству удобрений и упаковки. Газ задействован также в очистке производственных линий и пивоварении, сообщает телеканал "Россия 24".
Издание предупреждает, что кризис может настать через две-три недели. Ранее польский топливный концерн Orlen спрогнозировал трехкратное повышение цены газа и электричества - в два с половиной раза, по итогам года.
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