Продукты питания могут исчезнуть из магазинов в Польше

Мясо, молочные продукты и другая провизия могут исчезнуть с полок магазинов в Польше. Виной тому - высокие цены на газ, передает Day.Az со ссылкой на Вести

Газета Wiapomosci Polskie пишет, что в Польше закрылись либо сократили выпуск ряд предприятий пищевой промышленности, по производству удобрений и упаковки. Газ задействован также в очистке производственных линий и пивоварении, сообщает телеканал "Россия 24".

Издание предупреждает, что кризис может настать через две-три недели. Ранее польский топливный концерн Orlen спрогнозировал трехкратное повышение цены газа и электричества - в два с половиной раза, по итогам года.