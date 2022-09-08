Британский сайт для поиска работы высмеял Риши Сунака в рекламной кампании

Бывший канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак, накануне проигравший выборы на пост лидера Консервативной партии, стал объектом насмешек в рекламной кампании портала для поиска работы CV Library. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изображение политика заметили на одном из мобильных рекламных щитов через несколько часов после оглашения результатов голосования. Надпись под фото политика гласит: "Не получил работу? Мы подберем место для каждого. Найди ту, которая подойдет тебе".

В самой компании отметили, что преследовали исключительно благородные цели, когда помещали изображение Сунака на рекламный билборд.

"Риши Сунак может рассчитывать на нас, если мы понадобимся ему для поиска следующей работы. И мы по-прежнему готовы помочь Лиз Трасс, если понадобится. Прежде всего, особенно в такие трудные для всех времена, просто здорово иметь возможность заставить людей улыбаться", - заявил генеральный директор CV Library Ли Биггинс.