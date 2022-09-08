https://news.day.az/world/1493953.html Сколько дней продлится траур в Великобритании?
Сколько дней продлится траур в Великобритании?
Траур в Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II продлится, как ожидается, 10 дней.
Об этом сообщил в четверг британский телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как отмечается в сообщении канала, в стране "начался период национального траура, он продлится до похорон [королевы], которые, как ожидается, состоятся через 10 дней после ее смерти".
Елизавета II умерла в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии, сообщил ранее Букингемский дворец.
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