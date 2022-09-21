В Перми мужчина приклеил на коробку с дорогим самокатом ценник от более дешевого

В одном из гипермаркетов Перми предприимчивый мужчина приклеил на коробку с дорогим самокатом ценник от более дешевого. После этого он оплатил товар и покинул магазин. При этом мошенник не учел, что в супермаркете стоят камеры видеонаблюдения, которые сняли его действия. Данные с видео передали в полицию.



Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сразу после совершенной покупки молодой человек пытался продать самокат на одной из торговых интернет-площадок, а затем улетел в другой город. Однако после возвращения сотрудники МВД задержали мужчину на борту самолета.



Задержанный свою вину признал и полностью возместил ущерб, составляющий более 32 тысяч рублей. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа.