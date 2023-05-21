Огромный столп черного дыма перепугал жителей Санкт-Петербурга

12 мая петербуржцы заметили столп черного дыма в районе Планерной улицы. Причиной "явления" оказался пожар. Очевидцы поделилась кадрами с места событий, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Выяснилось, что на месте горели покрышки вместе с деревьями и валежником. Пожарные быстро ликвидировали возгорание, в результате - никто не пострадал.

Теперь выясняется, как покрышки могли так мощно "самовоспламениться" вблизи от оживленной трассы, пишет 78.ru.