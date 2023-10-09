Выросло число погибших в Афганистане в результате землетрясения

В результате землетрясения в Афганистане 2 тыс. человек погибли, больше 9 тыс. пострадали, передает Reuters.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, накануне в регионе ощущались сильные подземные толчки. Магнитуда землетрясения на западе Афганистана составила 6,3. Последующие подземные толчки произошли в 35 км от города Герат. Землетрясение также затронуло афганские провинции Фарах и Бадгис.