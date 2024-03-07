Турецкие спецслужбы провели успешную антитеррористическую операцию

В результате операции спецслужб Турции, проведенной Национальной разведывательной организацией (MİT) в районе Сулеймания на севере Ирака, был ликвидирован один из главарей террористической организации РПК по имени Хюсню Кюмек, также известный под псевдонимами "Шевгер Азад" и "Арас", передает Day.Az.

Этот боевик являлся одним из ключевых членов группировки в данном регионе. По информации источников в турецких силовых структурах, Кюмек ранее выполнял роль курьера и телохранителя у главарей РПК, таких как Джемиль Байик и Дуран Калкан.

Кюмек был частью так называемого "разведывательного подразделения" террористической организации. Он занимался подготовкой сторонников РПК в регионах Сулеймания и Келар, передавая полученные разведданные вышестоящим руководителям РПК. Кюмек присоединился к РПК в 1999 году и в период 2002-2003 годов работал "пресс-секретарем" у Дурана Калкана.

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