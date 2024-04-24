https://news.day.az/world/1654878.html Король Саудовской Аравии госпитализирован для планового обследования
Король Саудовской Аравии госпитализирован для планового обследования
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд находится в больнице, где проходит обследование.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило в среду Саудовское агентство печати. Отмечается, что это "рутинная проверка".
Ожидается, что 88-летний монарх пробудет в больнице им. Короля Фейсала в Джидде несколько часов.
Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд в последние несколько лет не раз сталкивался с проблемами со здоровьем.
После смерти Елизаветы II в 2022 году он стал самым возрастным монархом в мире.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре