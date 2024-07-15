ХАМАС не будет противодействовать переговорам по урегулированию в Газе

Палестинское движение ХАМАС не намерено создавать какие-либо препятствия для начала нового раунда непрямых переговоров с израильской стороной по урегулированию в секторе Газа, включающее достижение соглашения по обмену заложников на палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля. Об этом заявил представитель радикальной организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, которые привел телеканал Asharq News, ХАМАС "не будет противодействовать возобновлению переговоров [с израильской стороной] по обмену заложников" на палестинских заключенных. Представитель движения пояснил, что ХАМАС "не намерено закрывать ни одного окна, которое могло бы привести к прекращению войны [в Газе]".

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