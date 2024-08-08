Маск заявил о начале войны против рекламодателей

Возглавляемая Илоном Маском компания X подала в суд на рекламодателей и отдельные крупные компании за бойкот принадлежащей ей социальной сети.

Как сообщает Day.Az, об этом Маск заявил на своей странице в соцсети.

По его словам, два года соцсеть пробовала решить дело миром, но теперь объявляет войну. Маск дал совет всем компаниям, которые столкнулись с таким же бойкотом со стороны рекламодателей, тоже подать на них в суд.

Генеральный директор соцсети Линда Яккарино назвала осуществляемый в отношении X бойкот систематическим и незаконным. Она подчеркнула, что последствия бойкота почувствовали на себе и пользователи социальной сети.

Среди ответчиков по иску компании X - Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM), Всемирная федерация рекламодателей (WFA), Unilever, Mars, американская сеть аптек CVS Health.

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