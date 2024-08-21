YouTube полностью закрывает монетизацию для России

Популярный в России видеохостинг YouTube вводит новое правило, которое в итоге повлияет на каждого зрителя площадки. В компании решили полностью закрыть одно из направлений. И это станет серьезным ударом для поставщиков контента.

Как передает Day.Az, об этом сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали в компании, речь идет о полном завершении работы любой монетизации на YouTube для тех, кто делает контент из России. Головная компания - владелец хостинга Google решила отключить все аккаунты, которые связаны с зарабатыванием денег на видео для всех отечественных блогеров.

Отмечается, что для многих из создателей контента YouTube был главным источником дохода. Теперь блогерам придется искать новые способы зарабатывания денег. И в этих целях они наверняка начнут переходить на другие площадки, а также будут искать иные методы, например, подключая донаты или платную подписку.

При этом на рядовых россиян, которые являются зрителями видеохостинга, данное новое правило тоже повлияет напрямую. Ведь многие авторы значительно сократят число видео, которые они создавали для американской площадки. Соответственно, объем контента станет гораздо более бедным. А некоторые каналы могут и вовсе прекратить свою работу в нынешней ситуации.

По словам генерального продюсера коммуникационного агентства "Дискурс" Максима Алексеева, многие известные блогеры вскоре уйдут с YouTube и начнут делать свой контент на других платформах. Это значит, что и зрителям придется делать выбор: где именно им смотреть привычные видеоролики. И для кого-то это может быть даже хуже обычной блокировки.

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