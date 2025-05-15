https://news.day.az/world/1752809.html Климатические активисты провели странный ритуал в Торонто - ВИДЕО Климатические культисты активисты провели странный ритуал в Торонто, Канада. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Климатические активисты провели странный ритуал в Торонто - ВИДЕО
Климатические культисты активисты провели странный ритуал в Торонто, Канада.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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