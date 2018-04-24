Людей подбросило в воздух: очевидцы о наезде фургона на толпу в Торонто - ВИДЕО

В Торонто произошло ЧП, которое весьма напоминает теракт. Фургон выехал на пешеходный тротуар. По словам очевидцев, водитель преднамеренно пытался сбить как можно больше людей. В результате пять человек погибли, семеро получили ранения. После того, как машина остановилась, мужчина, сидевший за рулем, попытался скрыться. При этом он угрожал сотрудникам полиции предметом, похожим на оружие. Тем не менее его удалось задержать, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Я видел, как он снёс шесть или семь человек, их подбросило в воздух. Видел, как неподвижно люди лежат на земле", - рассказывает очевидец инцидента.

"Он моментально проехал вперед, и я увидела тела, разбросанные по улице. Ничего не успела сделать", - рассказывает другой.

Отметим, что полиция Торонто пока никак не комментирует случившееся. Ведется допрос задержанного. Уже известно, что фургон был арендован. И это тоже очень похоже на сценарии всех предыдущих терактов, совершенных при помощи автотранспорта. Сейчас машину проверяют на наличие взрывчатки.

При этом вот что стоит отметить: именно сейчас в Торонто проходит саммит "Большой семерки" и как раз завтра на министерском уровне должны будут обсуждаться проблемы международного терроризма.

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