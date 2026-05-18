Honda тайно готовит конкурента Toyota Land Cruiser

Honda разрабатывает огромный внедорожник для конкуренции с Toyota Land Cruiser. Поводом для таких предположений стала презентация стратегии компании, опубликованная после отмены планов по ряду электромобилей.

В слайд-презентации, озаглавленной "Резюме брифинга по автомобильному бизнесу Honda 2026 года", компания подтвердила планы по внедрению новой платформы для гибридных автомобилей с двигателем V6. Самый интересный фрагмент касается будущего крупного внедорожника: Honda намерена представить "крупноразмерную модель следующего поколения", оснащенную новой V6-образной "шестеркой", а также новыми гибридными силовыми установками.

В описании модели указано, что она относится к "D-сегменту или выше". Это важно, поскольку трехрядный Honda Pilot относится к D-сегменту (среднеразмерные внедорожники). Следовательно, Honda как минимум серьезно рассматривает возможность выпуска модели, которая будет крупнее Pilot. По своим габаритам и позиционированию такой автомобиль сможет соперничать с Toyota Land Cruiser, отмечается в публикации.

Хотя на иллюстрации к слайду показан лишь концептуальный эскиз, автор статьи предполагает, что Honda придаст будущим внедорожникам брутальный дизайн, учитывая успех нынешнего поколения Passport и суббренда TrailSport.