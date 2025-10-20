Kolumbiya ABŞ-dakı səfirini geri çağırıb

ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petro arasında artan gərginlik fonunda Kolumbiya ABŞ-dakı səfirini geri çağırıb.

AZƏRTAC-ın məlumatına görə, Kolumbiyanın Xarici İşlər Nazirliyi səfir Daniel Qarsiya Pena Caramillonun artıq Boqotada olduğunu açıqlayıb.

Qeyd edək ki, sentyabrın 16-da ABŞ-ın narkotik daşıdığı deyilən qayığa zərbə endirməsindən sonra Kolumbiya Prezidenti Trampı vətəndaşını öldürməkdə ittiham edib. Daha sonra Donald Trampın Petronu "qanunsuz narkotik lideri" və "dəli" adlandırması gərginliyi daha da artırıb.