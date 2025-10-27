Toyuq filesini yumşaltmağın ən effektiv yolları
Toyuq döş əti az yağlı olduğu üçün sağlam və yüksək proteinli bir qidadır. Lakin düzgün bişirilmədikdə asanlıqla sərtləşib quruyur. Əti yumşaq və şirəli saxlamaq üçün tətbiq edilən bəzi üsullar həm dadı artırır, həm də yeməyi daha ləzzətli edir.
Bəs toyuq döşünü yumşaq saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?
Milli.Az xəbər verir ki, toyuq ətini yumşaltmağın ən təsirli yollarından biri marinadlama üsuludur. Marinadın tərkibində olan asitli maddələr (limon suyu, sirkə, qatıq) ətdəki zülalları yumşaldaraq daha zərif bir quruluş yaradır. Zeytun yağı və ədviyyatlar isə ətə xoş ətir və dərin dad qatır.
Toyuq döşünü 1-4 saat arası marinadda saxlayın. Qatıq əsaslı marinadlar uzunmüddətli marinasiya üçün idealdır və əti daha da yumşaq edir.
Toyuq döşünün qalın hissələri bərabər bişmədiyi üçün sərtləşə bilər. Əti yüngülcə döymək və ya file şəklində incəltmək istiliyin bərabər yayılmasını təmin edir və bişmə müddətini qısaldır.
Toyuğu streç film arasına qoyun və ət döyən alətlə zərif şəkildə döyün. Bu üsul həm yumşaqlıq verir, həm də bişirməni asanlaşdırır.
Toyuq döşünü yüksək istilikdə uzun müddət bişirmək ətin qurumasına səbəb olur. Ən ideal nəticə üçün orta və ya az istilikdə, nəzarətli şəkildə bişirmək lazımdır.
Tavanın və ya sobanın temperaturunu elə tənzimləyin ki, ətin daxili istiliyi təxminən 74°C olsun. Üzəri qızararkən içi hələ də sulu qalmalıdır.
Toyuq döşünü duzlu suda saxlamaq, bişirmə zamanı ətin suyunu qorumağa kömək edir. Duz, zülalların su tutma qabiliyyətini artırır və ət daha yumşaq olur.
1 litr suya 1-2 yemək qaşığı duz əlavə edin, toyuq ətini bu məhlulda 30 dəqiqə-2 saat saxlayın. Daha sonra yuyub bişirin.
Toyuq bişdikdən sonra bir neçə dəqiqə dincəldilməlidir. Bu, ətin suyunun içəridə qalmasını təmin edir. Həmçinin ət liflərinə perpendikulyar şəkildə doğrandıqda, daha yumşaq və asan çeynənən olur.
Toyuğu bişirdikdən sonra 5 dəqiqə gözləyin, sonra liflərinə əks istiqamətdə dilimləyin.
