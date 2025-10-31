https://news.day.az/azerinews/1792075.html Türkiyədə zəlzələ baş verib Türkiyədə 4,2 maqnitudalı zəlzələ olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi (AFAD) məlumat yayıb. Yeraltı təkanlar Türkiyə vaxtı ilə saat 07:18-də Balıkesir vilayətinin Sındırqı rayonunda qeydə alınıb. Zəlzələ 12,9 kilometr dərinlikdə yerləşib.
