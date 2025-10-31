https://news.day.az/azerinews/1792083.html Bu ərazidə qaz OLMAYACAQ Suraxanı rayonu, Hövsan QTM-də aşkar edilmiş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə 31.10.2025-ci il saat 10:00-dan etibarən qaz avadanlıqları dayandırılacaqdır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb. Bildirilib ki, təmir işləri başa çatdırılıb.
Bu ərazidə qaz OLMAYACAQ
Suraxanı rayonu, Hövsan QTM-də aşkar edilmiş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə 31.10.2025-ci il saat 10:00-dan etibarən qaz avadanlıqları dayandırılacaqdır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təmir işləri başa çatdırılıb.
"Bu müddət ərzində Hövsan şəhərciyi və Hövsan Bağlar yaşayış massivinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq",- deyə məlumatda qeyd edilib.
