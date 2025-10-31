https://news.day.az/azerinews/1792277.html Balakənin keçmiş icra başçısı həbs edildi Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı İslam Rzayev barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Səbail Rayon Məhkəməsi qərar verib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 (Külli miqdarda mənimsəmə) və 311.3.2 (təkrarən rüşvət alma) maddələri üzrə ittiham elan olunub.
