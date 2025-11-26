https://news.day.az/azerinews/1798126.html Kəlbəcərdə ayı təsərüfata hücum edib Kəlbəcərdə ayı təsərüfata hücum edib. Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Otaqlı kəndinə qeydə alınıb. Belə ki, kənd ərazisində yerləşən Neymət Salmanova məxsus təssərüfatda ayı iki iribuynuzlu heyvanı parçalayıb. Xəbər yenilənəcək
Kəlbəcərdə ayı təsərüfata hücum edib.
Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Otaqlı kəndinə qeydə alınıb.
Belə ki, kənd ərazisində yerləşən Neymət Salmanova məxsus təssərüfatda ayı iki iribuynuzlu heyvanı parçalayıb.
