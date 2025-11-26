Kəlbəcərdə ayı təsərüfata hücum edib

Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Otaqlı kəndinə qeydə alınıb.

 

Belə ki, kənd ərazisində yerləşən Neymət Salmanova məxsus təssərüfatda ayı iki iribuynuzlu heyvanı parçalayıb.

