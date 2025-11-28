İşğaldan azad olunan ərazilərdə əhalinin məşğulluq səviyyəsi 92%-in üzərindədir - Sadiq Əliyev
İşğaldan azad olunan ərazilərdə əhalinin məşğulluq səviyyəsi 92%-in üzərindədir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Dövlət Məşğulluq Agentliyinin (DMA) İdarə Heyətinin sədri Sadiq Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, azad olunan ərazilərdə "Böyük Qayıdış" proqramı çərçivəsində əhalinin məşğulluğu ilə bağlı köçdən əvvəl məşğulluq imkanları yoxlanılır:
"Ötən dövr ərzində biz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə "Məşğulluqdan məsgunlaşma" devizi altında fəaliyyətimizi həyata keçirmişik və orada məsgunlaşmış şəxslərin ilk öncə məşğulluq imkanları yoxlanır. Köçdən əvvəl onların məşğul imkanların qiymətləndirilməsini aparır, onların hansı peşələrə sahib olduqlarını öyrəndikdən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki işə götürənlərimizin vakansiyaları barədə məlumatlar əldə edir, sonra məşğulluğun təmin olması istiqamətində işlər aparırıq".
