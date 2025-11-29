Növbəti 5 il ərzində dünya üzrə əmək bazarında 22% ixtisaslar strukturunu dəyişəcək - Sədr müavini
Növbəti 5 il ərzində dünya üzrə əmək bazarında 22% ixtisaslar strukturunu dəyişəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri bu gün Dövlət Məşğulluq Agentliyinin idarə heyətinin sədr müavini Hasil Abbasov "İKT Karyera Sərgisi 2025"də çıxışı zamanı səsləndirib.
Sədr müavini qeyd edib ki, şirkətlərin 39%-i bazarın boşluğundan ötəri transformasiyanı düzgün icra edə bilmir.
"Çağırışlara doğru cavab verə bilmək üçün bazarın boşluğunu aradan qaldıran proqramlara və yanaşmalara ehtiyac var. DMA gənclərin məşğulluq sahəsində maraqlıdır. 2020-ci ilədək İKT sahəsi üzrə əmək müqavilələrində qeyd edilən müqavilə sayı 26000 idisə, bu gün həmin rəqəm 34000-ə çatır",- deyə o əlavə edib.
