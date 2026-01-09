Meta 20 illik nüvə enerjisi müqavilələri imzalayıb
Meta Platforms süni intellekt və məlumat mərkəzi ehtiyaclarını ödəmək üçün ABŞ-da 20 illik nüvə enerjisi müqavilələri bağlayıb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, şirkət Ohayo və Pensilvaniya ştatlarındakı üç Vistra nüvə stansiyasından elektrik alacaq, həmçinin Oklo və TerraPower ilə kiçik modul reaktorların inkişafı üzrə əməkdaşlıq edəcək.
Bu razılaşmalar 2035-ci ilə qədər Meta-ya ümumilikdə 6,6 giqavatt enerji təmin etməyi hədəfləyir. Vistra-nın Perry, Davis-Besse və Beaver Valley zavodlarından alınacaq enerji, həm stansiyaların genişləndirilməsi, həm də fəaliyyət müddətlərinin 2047-ci ilə qədər uzadılması üçün istifadə ediləcək.
Meta-nın TerraPower və Oklo ilə tərəfdaşlığı yeni nüvə texnologiyalarının tətbiqinə yönəlib. TerraPower 2035-ci ilə qədər 690 meqavatlıq səkkiz modul reaktor, Oklo isə 2030-cu ilə qədər Ohayoda 1,2 giqavatt güc hasil etməyi planlaşdırır.
