Prezident İlham Əliyevin və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Efiopiyanın Baş nazirinin və xanımının şərəfinə rəsmi nahar verilib

Fevralın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əlinin və birinci xanım Zinaş Tayaçevin şərəfinə rəsmi nahar verilib.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. 

Xəbər yenilənəcək