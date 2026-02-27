https://news.day.az/azerinews/1818757.html Prezident İlham Əliyevin və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Efiopiyanın Baş nazirinin və xanımının şərəfinə rəsmi nahar verilib - VİDEO Fevralın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əlinin və birinci xanım Zinaş Tayaçevin şərəfinə rəsmi nahar verilib. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyevin və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Efiopiyanın Baş nazirinin və xanımının şərəfinə rəsmi nahar verilib - VİDEO
Fevralın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əlinin və birinci xanım Zinaş Tayaçevin şərəfinə rəsmi nahar verilib.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре